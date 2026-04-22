Tilray Brands Aktie

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WKN DE: A41VMJ / ISIN: US88688T2096

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22.04.2026 10:20:00

1 Wall Street Analyst Says Tilray Stock Could Jump Over 40%. Should You Believe It?

Although the cannabis industry celebrated "4/20 Day" earlier this week, Tilray Brands' (NASDAQ: TLRY) shareholders haven't had much to get excited about. The marijuana stock remains more than 60% below its 52-week high. Tilray's shares are down more than 20% year to date.However, Roth Capital analyst Bill Kirk likes Tilray's prospects. Earlier this month, Kirk upgraded the stock from "neutral" to "buy" with a 12-month price target of $10. At Tilray's current share price, that translates to a potential upside of over 40%. Should you believe this optimistic take? Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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