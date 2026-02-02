Netflix Aktie

Netflix für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061

02.02.2026 12:00:00

1 Warning Sign for Netflix Investors

Netflix (NASDAQ: NFLX) just had another phenomenal performance in 2025. The company's revenue increased 16% year over year to $45.2 billion. Operating income soared 28%. And there are now 325 million subscribers. With strong fundamentals like this, it might be a shock to learn that there's one warning sign for Netflix investors.Image source: Netflix.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
