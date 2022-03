10 000 Ukrainer in Irland - Regierung erwartet viel mehr Flüchtlinge

DUBLIN (dpa-AFX) - In Irland sind bisher mehr als 10.000 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine angekommen. Das EU-Mitglied richtet sich darauf ein, auf der Insel Zehntausender weiterer Menschen aufzunehmen. "Es ist nicht die Frage, ob wir soundso viele Menschen unterbringen können, sondern wie wir es tun", sagte Außenminister Simon Coveney am Dienstag in Dublin. "Die Erwartung ist, dass diese Zahl noch deutlich steigen könnte. Jedes EU-Mitglied bereitet sich darauf vor, und Irland ist keine Ausnahme."

Irland hat zugesagt, zwei Prozent aller geflohenen Ukrainer aufzunehmen. Regierungsmitglieder halten es für möglich, dass in den kommenden Monaten etwa 200 000 Menschen einreisen könnten. In Irland leben gut fünf Millionen Menschen. Nach offiziellen Angaben nahmen bislang 4.000 Ukrainer vom Staat bereitgestellte Unterkünfte in Anspruch. Die Regierung arbeite mit Behörden und Kirchen an zusätzlichen langfristigen Unterbringungsmöglichkeiten.

Das Nachbarland Großbritannien hat bisher rund 10.200 Visa an Ukrainer verteilt. Insgesamt gab es - Stand Sonntag - 31 500 Anträge. Das Vereinigte Königreich ist das einzige westeuropäische Land, das von geflohenen Ukrainer ein Visum verlangt. Die Regierung steht deshalb in der Kritik. Das Innenministerium in London begründet die Vorgabe mit Sicherheitsbedenken.

