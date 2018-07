10 Jahre Krise - Chronologie: August und September 2008

Vor zehn Jahren brach von den USA ausgehend die schwerste globale Krise seit der Weltwirtschaftskrise der 1930er-Jahre aus. Ihren Anfang nahm sie am US-Immobilienmarkt, wo Hypothekenbanken schlecht besicherte Wohndarlehen vergaben. Milliarden wurden nicht mehr zurückgezahlt, die Banken gerieten in Zahlungsschwierigkeiten und brachen teils zusammen.

Die Immobilienkrise weitete sich zu einer globalen Finanz-, Wirtschafts- und Politikkrise aus, deren Folgen bis heute spürbar sind.

Nachdem es bereits im März 2008 mit der Pleite und Rettung der US-Investmentbank Bear Stearns zu einem ersten Höhepunkt der Krise kommt, folgt der nächste Schock im Juli mit dem Zusammenbruch der US-Bausparbank IndyMac, dem bis dahin zweitgrößten Bankencrash in der US-Geschichte. Es folgen Wochen mit zwischen Hoffen und Bangen liegenden Stimmen: Während einige Banker und Politiker bereits Licht am Ende des Krisentunnels sehen, warnen andere davor, dass das Ärgste noch nicht ausgestanden sei. Und so sollte es am 15. September 2008 mit dem Zusammenbruch der US-Investmentbank Lehman Brothers dann auch kommen.

Die Lehman-Pleite wird allgemein als Höhepunkt der von den USA ausgehenden Finanzkrise angesehen, deren weltweite Auswirkungen bis heute Wirtschaft und Politik mitbestimmen. Alan Greenspan, der die US-Notenbank Fed bis Ende Jänner 2006 leitete - also bis kurz vor den Ausbruch der Immobilienkrise - und somit ein großes Stück Mitverantwortung trägt, warnte bereits damals, dass es zu einer Umkehr der Globalisierung kommen könnte - mit horrenden Folgen.

