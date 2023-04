10 Jahre nach Rana-Plaza: Starkes EU-Lieferkettengesetz gefordert

Anlässlich des zehnten Jahrestages des Unglücks von Rana Plaza, bei dem der Einsturz einer Textilfabrik in Bangladesch 2013 mehr als 1.100 Todesopfer gefordert hat, haben die Arbeiterkammer (AK), die SPÖ, die Grüne Wirtschaft und die Menschenrechts-NGO Südwind ihre Forderung nach einem starken Lieferkettengesetz auf EU-Ebene erneuert.

"Unternehmen müssen in die Pflicht genommen werden, Arbeits-, Umwelt- und Menschenrechte in ihrer gesamten Wertschöpfungskette einzuhalten", Kleidung und andere Alltagsgegenstände dürften "keine Menschenleben kosten", sagte die Sprecherin des SPÖ-Bereichs für globale Entwicklung, Petra Bayr, am Montag in einer Aussendung. Die AK-Expertin Sarah Bruckner schlug in eine ähnliche Kerbe: "Dieses Ereignis darf sich nie wiederholen!" Die Bundessprecherin der Grünen Wirtschaft, Sabine Jungwirth, sagte: "Zehn Jahre Verhandlungen seit Rana Plaza sind genug - jetzt ist es Zeit für Ergebnisse." Für Südwind reichen weder freiwillige Selbstverpflichtungen noch der aktuelle EU-Gesetzesentwurf aus, um die Missstände zu beseitigen.

Die EU-Kommission hat im Februar 2022 einen Vorschlag für ein EU-Lieferkettengesetz vorgelegt. Darin heißt es, dass in der EU tätige Firmen zukünftig verpflichtend sicherstellen sollen, dass ihre weltweiten Lieferanten unter anderem keine Sklaven- oder Kinderarbeit dulden und Umweltstandards einhalten. Zudem sollen Managerinnen und Manager Geschäftsmodell und Strategie ihres Unternehmens so ausrichten, dass das Ziel, die globale Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, erreicht wird. Die Regelungen würden für etwa 13.000 Firmen in der EU gelten.

Im Dezember 2022 haben sich EU-Staaten auf eine Position geeinigt, wonach das Gesetz zunächst nur für sehr große Unternehmen gelten soll. Außerdem sollen die Mitgliedsstaaten individuell darüber entscheiden können, ob sie den Finanzsektor in das Lieferkettengesetz aufnehmen. Österreich enthielt sich bei der Abstimmung, wie Wirtschaftsminister Martin Kocher (ÖVP) nach Ende der Sitzung sagte.

Aktuell arbeitet das EU-Parlament an seiner finale Position zum Lieferkettengesetz. Die Abstimmung darüber soll Ende Mai/Anfang Juni 2023 stattfinden. Am morgigen Dienstag wird das Gesetz im Rechtsausschuss des EU-Parlaments behandelt.

Nachdem das Parlament seine finale Position veröffentlicht hat, starten voraussichtlich im Sommer 2023 die Trilogverhandlungen zwischen der Kommission, den EU-Staats und -Regierungschefs und dem Parlament. Sobald es eine Einigung gibt, müssen die Mitgliedstaaten das EU-Gesetz auf nationaler Ebene umsetzen.

Die AK sieht im EU-Lieferkettengesetz einen Meilenstein, jedoch gebe es im Vorschlag der EU-Kommission Lücken. Auch SPÖ, Grüne Wirtschaft und Südwind orten Nachbesserungsbedarf. Die Arbeiterkammer und Südwind fordern etwa eine stärkere Einbindung von Gewerkschaften, Arbeitnehmervertretungen und anderen Interessensträgern in den Sorgfaltsprozess der Unternehmen. Außerdem wichtig seien laut AK faire Beweislast- und Verjährungsregeln, kollektive Rechtsbehelfe und Verfahrenshilfe, damit Betroffene bei Gerichtsverfahren nicht vor unüberwindbare Hürden gestellt werden. Wichtig sei weiters, dass das Gesetz die gesamte globale Wertschöpfungskette eines Unternehmens abdeckt, hier dürfe es keine Schlupflöcher geben.

Freiwillige Selbstverpflichtungen reichen laut SPÖ, Grüner Wirtschaft und Südwind nicht aus. "Die momentanen Regeln fördern geradezu Ausbeutung und Verantwortungslosigkeit, weil sich einzelne Unternehmen dadurch finanzielle Vorteile verschaffen können", kritisierte Jungwirth (Grüne Wirtschaft). Südwind forderte außerdem verpflichtend existenzsichernde Löhne entlang der gesamten Lieferkette.

