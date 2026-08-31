Jackson Financial Aktie

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WKN DE: A3CY1L / ISIN: US46817M1071

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31.08.2026 10:06:00

10 Terrifying Words From Fed Chair Kevin Warsh at Jackson Hole Have Spooked Wall Street

This has been a historic year for Wall Street in several respects. We've watched the Dow Jones Industrial Average (DJINDICES: ^DJI), S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC), and Nasdaq Composite (NASDAQINDEX: ^IXIC) claim several record-closing highs, and witnessed the largest-ever initial public offering take shape, courtesy of Elon Musk's Space Exploration Technologies (SpaceX).But a strong argument can be made that Kevin Warsh becoming only the 17th head of the central bank since its December 1913 inception is an even bigger deal.President Donald Trump's handpicked successor to Jerome Powell has wasted little time enacting reforms since his May 22 swearing-in ceremony. In particular, he's done away with forward-looking guidance in Federal Open Market Committee (FOMC) meeting statements, which had been a staple for more than two decades.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Zinssorgen im Fokus: ATX mit Rekordhoch -- DAX in Rot -- US-Börsen geben nach -- Asiens Börsen mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt tendiert am Montag aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich dagegen mit Verlusten. Die US-Börsen verbuchen zum Wochenstart Abgaben. Die asiatischen Börsen bewegten sich am Montag mehrheitlich nach unten.
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