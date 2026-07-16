Ceconomy St. Aktie

Ceconomy St. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 725750 / ISIN: DE0007257503

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16.07.2026 23:01:00

10 U.S. metro areas where builders are slashing prices on new homes

Existing-home prices just hit a new record high — but there are plenty of newly built homes selling at a discount, as desperate builders cut prices.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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