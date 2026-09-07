Here Aktie
WKN DE: HERE22 / ISIN: NET000HERE22
|
07.09.2026 12:23:00
10-Year Treasuries Yield About 4.8%. Here Are 3 High-Yielding Dividend Stocks That Actually Beat That.
The yields on 10-year Treasury notes have been hovering near multi-year highs, at around 4.8%. When the 10-year yield hit 4.818% earlier this month, it reached its highest level since November 2023. A combination of inflation and geopolitical risk tied to the U.S.-Iran conflict has largely driven yields higher. If you're an income-oriented investor, 10-Year Treasuries are an option, but if you're looking for higher yields to better help you keep up with inflation, these three dividend stocks could be great options.Image source: Getty ImagesContinue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Here
Analysen zu Here
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX nach neuem Hoch etwas fester -- DAX schwächelt - 26.000-Punkte-Marke unterschritten -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Markt präsentiert sich zum Wochenstart freundlich. Der deutsche Leitindex gibt nach. Am Montag fanden die Börsen in Asien keine gemeinsame Richtung.