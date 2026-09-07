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07.09.2026 12:23:00

10-Year Treasuries Yield About 4.8%. Here Are 3 High-Yielding Dividend Stocks That Actually Beat That.

The yields on 10-year Treasury notes have been hovering near multi-year highs, at around 4.8%. When the 10-year yield hit 4.818% earlier this month, it reached its highest level since November 2023. A combination of inflation and geopolitical risk tied to the U.S.-Iran conflict has largely driven yields higher. If you're an income-oriented investor, 10-Year Treasuries are an option, but if you're looking for higher yields to better help you keep up with inflation, these three dividend stocks could be great options.Image source: Getty ImagesContinue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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