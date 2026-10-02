10-Year Treasury Notes Yield 5.2% Right Now. Here's Why I'd Still Choose Realty Income for Passive Income.

It's getting hard for even the high-quality income producers to get noticed these days. Between the Fed shifting to push rates higher, inflationary pressures, and the steepening of the yield curve, 10-year Treasury notes are yielding 5.2% in October.

With healthier payouts coming from conservative, fixed-income investments on the rise, it's been a dinner bell for yield-hungry investors that were previously locked into dividend stocks when interest rates were lower. You've seen a lot of popular, high-yielding stocks take a hit in recent months. One of them -- Realty Income (NYSE: O) -- is now worth another look.

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