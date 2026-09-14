Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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14.09.2026 17:21:00
10-year Treasury yield briefly tops 5%, hitting its highest level since 2007 as bond-market selloff deepens
The benchmark 10-year Treasury yield touched the crucial 5% threshold on Monday, with oil prices marching higher, jitters about artificial intelligence growing and investors looking elsewhere for safety.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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