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27.09.2026 17:03:00
10-Year Treasury Yields Are Back Over 5% After the Fed Raised Rates. 3 Reasons Why This S&P 500 Dividend Stock Is a Better Buy for Long-Term Passive Income Investors
Bond yields have surged this year, with the 10-year Treasury pushing past the 5% mark following the latest rate hike from the Federal Reserve. But for investors seeking long-term passive income, Realty Income (NYSE: O), an S&P 500 dividend stock, offers something Treasuries can't match: the potential for growing income over time.
Here are three reasons why it deserves a closer look.
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