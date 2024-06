100 Jahre 24h Spa-Francorchamps: Rekordsieger BMW M Motorsport startet Mission Titelverteidigung.

25 Siege in 100 Jahren: BMW M Motorsport hat bei den 24 Stunden von Spa-Francorchamps (BEL) eine beeindruckende Erfolgsgeschichte vorzuweisen. Zum Jubiläum des Langstreckenklassikers treten vier BMW M4 GT3 in der Pro-Kategorie an, um den 26. Triumph für die Marke BMW einzufahren. Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW Zum vollständigen Artikel