Swiss Re Aktie
WKN DE: A1H81M / ISIN: CH0126881561
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16.09.2026 14:00:13
100 Jahre nach dem Great Miami Hurricane: Hurrikan in Florida könnte versicherte Schäden von USD 300 Mrd. oder mehr verursachen, schätzt Swiss Re Institute
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Swiss Re Ltd
/ Schlagwort(e): Research Update
Zürich, 16. September 2026 – Im September vor hundert Jahren traf der Great Miami Hurricane Südflorida und verwüstete die damals junge, schnell wachsende Stadt Miami. Hundert Jahre später zeigt eine neue Analyse des Swiss Re Institute, wie sehr sich das Schadenpotenzial verändert hat: Ein Hurrikan der Kategorie 5, der heute im Raum Miami oder Tampa Bay auf Land trifft, könnte versicherte Schäden von USD 300 Mrd. oder mehr verursachen. Das Szenario zeigt, wie Bevölkerungswachstum und die zunehmende Konzentration von Vermögenswerten in exponierten Gebieten die versicherten Naturkatastrophenschäden weltweit erhöhen.
Balz Grollimund, Head Catastrophe Perils bei Swiss Re, sagt: «Die Atlantik-Hurrikansaison war bislang relativ ruhig. Doch ein einziger grosser Sturm in einem stark exponierten Gebiet kann aus einer ruhigen Saison eine sehr teure machen. Hundert Jahre nach dem Great Miami Hurricane zeigt sich: Entscheidend ist nicht nur die Stärke eines Hurrikans, sondern auch, was er auf seinem Weg antrifft. Diese Erkenntnis reicht weit über Florida hinaus, denn mit wachsender Bevölkerung und steigenden Vermögenswerten in naturkatastrophengefährdeten Gebieten nimmt auch das Potenzial für hohe versicherte Schäden zu.»
Bevölkerungswachstum und zunehmende Vermögenswerte haben das Schadenpotenzial eines Hurrikans in Miami-Dade County in den vergangenen hundert Jahren grundlegend verändert. Dade County hatte 1926, als der Great Miami Hurricane eintraf, etwas mehr als 100 000 Einwohner. Heute leben rund 2,8 Millionen Menschen in Miami-Dade County. Mehr als zwei Millionen Wohngebäude im Grossraum Miami mit Wiederaufbaukosten von insgesamt über USD 600 Mrd. sind heute einem mindestens mittleren Risiko durch Hurrikan bedingte Windschäden ausgesetzt.
Entscheidend ist, wo ein Hurrikan auf Land trifft. Hurrikan Andrew traf 1992 rund 20 Meilen südlich von Miami als Sturm der Kategorie 5 auf Land. Dadurch blieb die deutlich grössere Konzentration versicherter Sachwerte in Miami weitgehend verschont. Nach Schätzungen des Swiss Re Institute könnte derselbe Verlauf heute versicherte Schäden von knapp USD 100 Mrd. verursachen. Ein Hurrikan der Kategorie 5, der Miami oder Tampa Bay direkt trifft, könnte dagegen Schäden von USD 300 Mrd. oder mehr verursachen.
Hundert Jahre nach dem Great Miami Hurricane geht es auch um Resilienz. Traditionelle und alternative Rückversicherung kann wirksamer sein, wenn sie durch gute Katastrophenmodelle, einen konsequenten Umgang mit Risikokonzentrationen und wirksame Prävention unterstützt wird. Strengere Bauvorschriften und windresistentes Bauen können dazu beitragen, Hurrikanschäden zu begrenzen. Beim Hurrikan Ian 2022 hielten neuere Häuser in Florida dank modernerer Baustandards besser stand; erneuerte und sturmfestere Dächer reduzierten die Schadenanfälligkeit zusätzlich.
Monica Ningen, CEO US P&C Reinsurance bei Swiss Re, sagt: «Das starke Wachstum Floridas hat die Risikolandschaft verändert. Für Versicherer, Gemeinden und Politik wird es deshalb immer wichtiger zu verstehen, wie sich die Exponierung entwickelt. Strengere Baustandards haben die Resilienz verbessert. Gleichzeitig nehmen Bevölkerung und Vermögenswerte in exponierten Gebieten weiter zu. Das Schadenpotenzial bleibt entsprechend hoch. Wirksame Prävention und Risikomodellierung helfen, diese Risiken zu steuern. Rückversicherung hilft Versicherern zudem, die Volatilität schwerer Schadenereignisse abzufedern.»
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