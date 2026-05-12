Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
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12.05.2026 12:25:19
100 Kilometer Reichweite: Rheinmetall expandiert Produktion von Kamikaze-Drohnen
Rheinmetall fokussiert sich lange Zeit auf den Bau rollender Militärtechnik. Nun steigt der deutsche Rüstungsprimus auch in die Drohnenproduktion ein. Nachdem erste Kamikaze-Flieger bereits in Braunschweig entstehen, soll eine weitere Fabrik hinzukommen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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