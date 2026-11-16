KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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16.11.2026 12:32:00
1000 Kilowatt pro Schrank: KI-Chips drohen Rechenzentren zu sprengen
Moderne Prozessoren heizen so stark, dass Wasser direkt an den Chip muss und neue 800-Volt-Stromnetze entstehen. Die Politik streitet über Effizienzregeln.
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