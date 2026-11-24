Ryanair Holdings Aktie
WKN: 908889 / ISIN: US7835131043
|
24.11.2026 11:55:21
1000 neue Jobs möglich: Ryanair-Chef O'Leary bietet Deutschland Wachstum für Steuerabschaffung
Ryanair stellt im Sommer 2025 zahlreiche Verbindungen in Deutschland ein. Begründet wird der Schritt mit hohen Abgaben und Steuern in Deutschland, die die Nachfrage deutlich dämpfen. Der Chef des Billigfliegers, O'Leary, macht der Bundesregierung nun Angebot.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ryanair Holdings plc (Spons. ADRS)
Analysen zu Ryanair Holdings plc (Spons. ADRS)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Euphorie nach NVIDIA-Wende bereits wieder abgeflaut: ATX dreht ins Minus -- DAX im Verkaufsmodus – Asiens Börsen gespalten
Der heimische Leitindex kann die Gewinnzone nicht verteidigen. Der DAX verliert unterdessen leicht. In Fernost zeigen sich die Märkte unterdessen uneinheitlich.