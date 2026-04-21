Apple Aktie

Apple für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 865985 / ISIN: US0378331005

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21.04.2026 18:09:25

1000 Prozent Kursgewinn: Wie Tim Cook Apple zum Multibillionen-Konzern machte

Der Erfolg von Tim Cook als Chef von Apple bemisst sich nicht in Milliarden, sondern in Billionen von Dollar. Unter seiner Führung formte er aus den revolutionären Ideen seines Vorgängers Steve Jobs eine Gewinnmaschine und knackte einen Börsen-Rekord nach dem anderen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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