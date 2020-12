100x Group ernennt Alexander Höptner zum Chief Executive Officer

MAHE, Seychellen, 7. Dezember 2020 /PRNewswire/ -- Die 100x Group, die Holdinggruppe der HDR Global Trading Limited, Eigentümerin und Betreiberin der Plattform BitMEX, hat Alexander Höptner zum neuen Chief Executive Officer ernannt.

Höptner wird die 100x Group im Rahmen ihrer Vision zur Ausgestaltung der Weiterentwicklung digitaler Finanzdienstleistungen durch strategische Investitionen, Innovationen und die Verbesserung der BitMEX-Plattform leiten.

Höptner war zuvor bei der Börse Stuttgart GmbH und der Euwax AG als Vorstandsvorsitzender tätig. Die Stuttgarter Börse wurde unter der Leitung Höptners als Deutschlands erster regulierter Handelsplatz für digitale Vermögenswerte zu einem Pionier des digitalen Vermögenswertehandels und war der erste traditionelle Börsenbetreiber der Europäischen Union, der zu einer regulierten multilateralen Krypto-Handelsfazilität wurde.

„BitMEX hat den Handel mit Kryptowährungen für immer verändert und die 100x Group wird die Nutzung moderner Finanzdienstleistungen für immer verändern", so Höptner. „Ich bin stolz darauf, für die 100x Group tätig zu sein, denn ich teile den globalen Ehrgeiz und die Kühnheit ihrer Gründer und Mitarbeiter und möchte wie sie ein Ökosystem aus Kryptowährungstechnologien schaffen, das unser Leben verbessert. Die Zukunft dieser Branche liegt immer mehr in der Hand derjenigen, die ein reguliertes Handelsumfeld bieten, das sowohl für institutionelle als auch für Privatanleger innovativ, liquide und fair ist. Ich werde sicherstellen, dass die 100x Group und BitMEX weiterhin eine führende, konstruktive Rolle bei der globalen Entwicklung der Märkte für digitale Vermögenswerte spielen werden."

Der Vorsitzender der 100x Group, Dr. David Wong, dazu: „Alex kommt zu einem Zeitpunkt zu uns, zu dem sich das Unternehmen in einem Transformationsprozess in Richtung unserer nächsten Wachstums- und Entwicklungsphase befindet, und ich bin mir sicher, dass er mit seiner Erfahrung einen wichtigen Beitrag dazu leisten wird. Er tritt einem etablierten Unternehmen mit einer stolzen Innovationsgeschichte, einem außergewöhnlich talentierten Team und den notwendigen finanziellen Ressourcen für langfristige Investitionen bei und wurde mit der vollen Unterstützung des Vorstands ernannt. Wir freuen uns darauf, dass Alex unser Unternehmen in die nächste Phase begleitet."

