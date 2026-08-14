CoreWeave Aktie
WKN DE: A413X6 / ISIN: US21873S1087
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14.08.2026 14:55:00
104 Billion Reasons to Buy CoreWeave Stock
CoreWeave (NASDAQ: CRWV) has had a volatile year, as the bulls and bears engage in a bit of a tug-of-war. The detractors will point to soaring expenses and consistent net losses. But the bulls will argue that, given CoreWeave's position in the artificial intelligence (AI) cloud computing market, and the continued increase in AI infrastructure spending, the company could deliver excellent returns over the next five years. Based on CoreWeave second-quarter results, released on Aug. 11, the bulls may be right. The company's earnings report was full of bullish signs, and one number in particular should boost investors' confidence. Image source: The Motley Fool.CoreWeave went into its second quarter update with high expectations. The company's shares had been rising for a couple of weeks, likely due to perceived strength in the AI industry, with other companies in the field posting strong financial results. Thankfully, CoreWeave did not disappoint. The company's second-quarter revenue increased by 112.5% year over year to $2.6 billion. True, CoreWeave's operating loss of $49 million was worse than the $19 million operating income reported in the year-ago period.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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