Bayerische Motoren Werke Aktie
WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066
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13.05.2026 10:00:00
106. Hauptversammlung: Oliver Zipse übergibt Vorstandsvorsitz der BMW AG an Milan Nedeljković
+++ Ende der Vorstandstätigkeit nach insgesamt 35 Jahren im Unternehmen +++ Nicolas Peter: „Oliver Zipse hat Entwicklung der BMW Group geprägt“ +++ Milan Nedeljković übernimmt Vorstandsvorsitz am 14. Mai +++ Raymond Wittmann folgt als Produktionsvorstand +++ Separate Aktionärsversammlung entscheidet über Umwandlung von Vorzugsaktien in Stammaktien +++Bayerische Motorenwerke AG BMW ">Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
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