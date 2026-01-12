Alignment Healthcare Aktie
WKN DE: A2QSBM / ISIN: US01625V1044
|
12.01.2026 22:13:14
10% Owner Sells 11 Million Shares of Alignment Healthcare Shares for $206.5 Million After 74% Run
General Atlantic, a 10% owner of Alignment Healthcare (NASDAQ:ALHC), disposed of 11,119,494 shares through an open-market sale valued at approximately $206.5 million, as disclosed in the SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 reported price ($18.57); post-transaction value based on Dec. 12, 2025 market close ($19.36).* 1-year price change calculated using Dec. 12, 2025 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Analysen zu Alignment Healthcare Inc Registered Shs
