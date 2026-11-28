10x Genomic a Aktie
WKN DE: A2PPQJ / ISIN: US88025U1097
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28.11.2026 21:15:49
10x Genomics: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Nov. 5, 2026, 10x Genomics (NASDAQ:TXG) raised its full-year 2026 revenue outlook to between $625 million and $635 million. The biological research equipment provider benefits as artificial intelligence drives demand for detailed single-cell data across scientific institutions. Three things management said stand out.
Customer demand for the Atera spatial profiling platform exceeds initial supply limits. Manufacturing improvements now allow management to increase near-term shipment volume.
Researchers are adopting lower-cost Flex Apex reaction kits for single-cell biological analysis. High volume adoption compresses top-line revenue per test even as experiment activity accelerates.
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