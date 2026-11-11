11.11.2026 11:20:38

11.11., 11.11 Uhr - es ist wieder Karneval

KÖLN/DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Stimmungsaufheller an einem regnerischen Novembertag: In Köln, Düsseldorf und anderen Hochburgen des närrischen Frohsinns hat um 11.11 Uhr die neue Karnevalssaison begonnen. Tausende Kostümierte ließen sich durch das schlechte Wetter die Stimmung nicht vermiesen.

"Ich würde sagen: Einfach immer weiterfeiern", sagte der Kölner Karnevalsprinz Marius I. der Deutschen Presse-Agentur. "Der Kölsche lässt sich, glaube ich, durch nichts vom Feiern abhalten, und deshalb wird es genauso schön wie wenn die Sonne scheinen würde." Strahlenden "Sunnesching" (Sonnenschein) hatte es vor einem Jahr am 11.11. gegeben.

"Kein Zögern, kein Zurückziehen"

Der Kölner Oberbürgermeister Torsten Burmester sagte bei einem Empfang im Rathaus, anders als im politischen Berlin würden in Köln höchste Würdenträger in Gestalt des Dreigestirns geräuschlos ins Amt gebracht. "Kein Zögern, kein Zurückziehen, und alle halten sich an vereinbarte Verfahren", spottete der SPD-Politiker. Das Dreigestirn aus Prinz, Bauer und Jungfrau wird am 11.11. traditionell in sein Amt eingeführt.

Komiker Guido Cantz gratulierte als Moderator der Karnevalsübertragung im WDR Fernsehen Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), der am 11.11. Geburtstag hat. "Friedrich Merz wird 71", sagte Cantz. "Es wird gemunkelt, er ist mit seinen Freunden im Phantasialand. Ist natürlich nur schade, dass Philipp Amthor noch nicht auf die Achterbahn darf."

Stromabwärts in Düsseldorf erwacht am 11. 11. die Karnevalsfigur Hoppeditz und hält eine Rede. In der Fastnachtshochburg Mainz wurden etwa 9.000 Menschen zur zentralen Veranstaltung auf dem Schillerplatz erwartet./cd/DP/jha

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