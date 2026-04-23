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23.04.2026 06:31:29
11 bit studios: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
11 bit studios präsentierte in der am 20.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
11 bit studios vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 6,21 PLN. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -16,820 PLN je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 17,14 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 39,7 Millionen PLN, während im Vorjahreszeitraum 33,9 Millionen PLN ausgewiesen worden waren.
Der Gewinn je Aktie lag im Geschäftsjahr bei 2,85 PLN. Im Vorjahr waren ebenfalls 2,85 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 141,00 Millionen PLN gegenüber 140,55 Millionen PLN im Vorjahr ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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