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15.04.2026 11:02:52
11 Electric Cars Worth a Look as Gas Prices Soar
The war in Iran has auto shoppers sizing up electrics. Many strong cars are on the market, and there are bargains to be had when buying used.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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