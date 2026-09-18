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18.09.2026 06:31:29
111 legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
111 hat am 17.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,65 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,310 USD erwirtschaftet worden.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 337,9 Millionen USD – eine Minderung von 23,76 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 443,2 Millionen USD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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