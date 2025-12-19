111 vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

111 präsentierte am 17.12.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,21 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,280 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 419,3 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 16,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 111 502,4 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at