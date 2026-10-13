Cisco Aktie
WKN: 878841 / ISIN: US17275R1023
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13.10.2026 15:54:00
12,8 Tbit/s: Nvidia und Cisco mit neuen USFP-Modulen
NVIDIA-Logo auf schwarzem Hintergrund." />
Nvidia und Cisco stellen auf dem OCP Global Summit neue USFP-Module (Ultra-Dense Small Form-Factor Pluggable) für KI-Fabrics vor.
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