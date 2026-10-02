Philips Aktie

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WKN: 940602 / ISIN: NL0000009538

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02.10.2026 10:29:39

12 AI in healthcare statistics from the 2026 Future Health Index

Explore 12 AI in healthcare statistics from the 2026 Philips Future Health Index, showing how clinicians and patients use AI, where it helps and where support lags.Weiter zum vollständigen Artikel bei Philips Electronics N.V.
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30.09.26 Philips Market-Perform Bernstein Research
29.09.26 Philips Hold Jefferies & Company Inc.
09.09.26 Philips Neutral JP Morgan Chase & Co.
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Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während sich der deutsche Leitindex mit Gewinnen präsentierte. Auch die US-Börsen steuerten auf einen versöhnlichen Wochenschluss hin. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach unten.
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