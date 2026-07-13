Warner Bros. Discovery Aktie
WKN DE: A3DJQZ / ISIN: US9344231041
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13.07.2026 19:33:00
12 States Sue Paramount to Block Warner Bros. Discovery Deal
California, New York and 10 other states filed a lawsuit over the proposed merger.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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