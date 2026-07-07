Favored Aktie

Favored für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0YG3U / ISIN: US31208P1093

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07.07.2026 18:24:00

12 stocks favored to soar in the sector that has missed the 2026 market rally

The S&P 500’s consumer discretionary sector is the only one of 11 sectors to decline so far this year.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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