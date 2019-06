1200 Beteiligte bei erneuten Warnstreiks im Südwest-Einzelhandel

STUTTGART (dpa-AFX) - Im Tarifkonflikt des baden-württembergischen Einzelhandels sind am Samstag die Warnstreiks fortgesetzt worden. Rund 1200 Beschäftigte beteiligten sich landesweit, teilte ein Sprecher der Gewerkschaft Verdi am Sonntag mit. Beschäftigte in und um Stuttgart sowie in den Regionen Mannheim-Heidelberg, Heilbronn, Schwäbisch Hall und Umland, Karlsruhe, Pforzheim, Fils-Neckar-Alb, Radolfzell und Friedrichshafen waren aufgerufen gewesen, die Arbeit niederzulegen. Bereits am Freitag hatten sich den Angaben zufolge etwa 800 Einzelhandelsbeschäftigte landesweit an Aktionen beteiligt.

Die Tarifverhandlungen für die rund 490 000 Angestellten im baden-württembergischen Einzelhandel waren am Mittwoch ohne Ergebnis vertagt worden. Die Arbeitgeber hatten ihr Angebot etwas nachgebessert und wollen nun eine Lohnerhöhung von 1,7 Prozent im ersten und 1,2 Prozent im zweiten Jahr gewähren. Verdi wies das allerdings als zu niedrig zurück und blieb bei der bisherigen Forderung von 6,5 Prozent./jwe/lvo/DP/men