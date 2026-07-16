Uber Aktie
WKN DE: A2PHHG / ISIN: US90353T1007
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16.07.2026 16:17:52
13 Milliarden für Delivery Hero: Uber greift nach dem globalen Lieferthron
Trotz jahrelanger roter Zahlen bläst Uber zur globalen Attacke: Für 13 Milliarden Euro schluckt der US-Gigant den Dax-Absteiger Delivery Hero. Tech-Investor Florian Heinemann ordnet das strategische Kalkül hinter der Übernahme ein.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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