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02.09.2026 06:31:29
1329306 BC informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
1329306 BC lud am 31.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,01 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte 1329306 BC ebenfalls 0,010 CAD je Aktie eingebüßt.
Redaktion finanzen.at
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