Match Group Aktie
WKN DE: A2P75D / ISIN: US57667L1070
|
10.03.2026 04:38:03
13D Management Exits Match Group After Selling $4.7 Million Stake in Dating App Platform
According to an SEC filing published February 17, 2026, 13D Management LLC sold its entire holding of 132,779 Match Group (NASDAQ:MTCH) shares during the fourth quarter. The quarter-end value change, including stock price effects, was $4.69 million.Direction recap: 13D Management LLC fully exited its Match Group stake; the post-trade position represents n/a of 13F reportable AUM
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Analysen zu Match Group Inc
Aktien in diesem Artikel
|Match Group Inc
|26,48
|-0,53%
