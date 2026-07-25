Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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25.07.2026 16:45:00
13% Below Its IPO Price, Is SpaceX Stock a Buy?
When Elon Musk's Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX) -- commonly known as SpaceX -- priced its IPO at $135 per share, many said it was too expensive. And when it climbed to more than $200/share within a week, they said it was way too expensive.But now SpaceX's stock has fallen more than 40% from its high and is trading at about $116 per share as I write this, 13.2% below its IPO price. Is this a sign of more losses to come or a buying opportunity? Here's what investors need to know.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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