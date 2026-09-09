09.09.2026 16:04:38

14 Tote bei Explosion in Waffenlager in Syrien

IDLIB (dpa-AFX) - In Syrien sind bei einer Explosion in einem Waffenlager im Nordwesten des Landes nach Behördenangaben mindestens 14 Menschen getötet worden. Elf Personen seien verletzt worden, teilte die Presseabteilung der Provinz Idlib statt. Die Explosion ereignete sich in der Stadt Sarmada. Es hieß, die Operzahl könne noch steigen. Gründe für die Explosion wurden nicht genannt.

Nach Angaben des syrischen Verteidigungsministeriums wurden in dem provisorischen Depot Waffen und Kriegsmaterial für den Weitertransport gelagert. Bei der Explosion seien auch mehrere Mitarbeiter des Ministeriums verletzt worden.

Erst vor wenigen Tagen war es in der Stadt Binnisch in Idlib zu einer Explosion in einem Waffenlager gekommen, bei der es ebenfalls Tote und Verletzte gegeben hatte.

Seit dem Sturz der syrischen Führung von Machthaber Baschar al-Assad kam es in den Provinzen Idlib und Aleppo zu mehreren Explosionen in Munitions- und Waffenlagern. Einige dieser Einrichtungen sollen während des Bürgerkriegs von bewaffneten Gruppierungen genutzt worden sein./arj/DP/stw

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