144: Filed by "insiders" prior intended sale of restricted stock.

BioNTech Aktie

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WKN DE: A2PSR2 / ISIN: US09075V1026

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12.05.2026 00:00:00

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12.05.26 BioNTech Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.04.26 BioNTech Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.03.26 BioNTech Buy Jefferies & Company Inc.
17.03.26 BioNTech Buy Deutsche Bank AG
11.03.26 BioNTech Buy Goldman Sachs Group Inc.
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