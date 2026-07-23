Alphabet C Aktie

Alphabet C für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079

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23.07.2026 16:28:01

15 Billion Reasons Alphabet Shares Are Sinking After Reporting Strong Earnings Growth

Alphabet (NASDAQ:GOOG)(NASDAQ:GOOGL), the parent company of Google, once again delivered strong earnings growth in the second quarter of the year, but the stock sank after management announced plans to increase spending on artificial intelligence infrastructure.Shares of Alphabet traded roughly 7.1% lower, as of 10:24 a.m. ET. Second-quarter revenue of nearly $119.8 billion rose 24% year over year, while operating profit of $40.7 billion increased 34%.Revenue topped Wall Street expectations by close to $3 billion, while adjusted earnings per share of $2.85 missed consensus estimates by $0.04.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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23.07.26 Alphabet C Kaufen DZ BANK
04.05.26 Alphabet C Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.04.26 Alphabet C Buy Deutsche Bank AG
16.02.26 Alphabet C Kaufen DZ BANK
20.01.26 Alphabet C Neutral UBS AG
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Alphabet A (ex Google) 281,30 0,63% Alphabet A (ex Google)
Alphabet C (ex Google) 280,95 0,32% Alphabet C (ex Google)

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