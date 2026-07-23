Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
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23.07.2026 16:28:01
15 Billion Reasons Alphabet Shares Are Sinking After Reporting Strong Earnings Growth
Alphabet (NASDAQ:GOOG)(NASDAQ:GOOGL), the parent company of Google, once again delivered strong earnings growth in the second quarter of the year, but the stock sank after management announced plans to increase spending on artificial intelligence infrastructure.Shares of Alphabet traded roughly 7.1% lower, as of 10:24 a.m. ET. Second-quarter revenue of nearly $119.8 billion rose 24% year over year, while operating profit of $40.7 billion increased 34%.Revenue topped Wall Street expectations by close to $3 billion, while adjusted earnings per share of $2.85 missed consensus estimates by $0.04.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Alphabet C (ex Google)
|
24.07.26
|Waymo explores split with Uber as robotaxi tensions deepen (Financial Times)
|
24.07.26
|Alphabet – Investoren quittieren erneute Anhebung der Investitionsprognose mit Verkäufen (NewsTool)
|
24.07.26
|Alphabet – Investoren quittieren erneute Anhebung der Investitionsprognose mit Verkäufen (NewsTool)
|
23.07.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones verbucht letztendlich Verluste (finanzen.at)
|
23.07.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
23.07.26
|Börse New York: NASDAQ 100 fällt nachmittags zurück (finanzen.at)
|
23.07.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones legt am Donnerstagnachmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
23.07.26
|NYSE-Handel Dow Jones verbucht Verluste (finanzen.at)
Analysen zu Alphabet C (ex Google)
|23.07.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|Alphabet C Buy
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|20.01.26
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|23.07.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|Alphabet C Buy
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|20.01.26
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|23.07.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|Alphabet C Buy
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|20.11.25
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|20.01.26
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|22.10.25
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|16.07.25
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|05.02.25
|Alphabet C Halten
|DZ BANK
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Aktien in diesem Artikel
|Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs
|8 720,00
|-6,59%
|Alphabet A (ex Google)
|281,30
|0,63%
|Alphabet C (ex Google)
|280,95
|0,32%
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