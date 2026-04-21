Henkel vz. Aktie
WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432
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22.04.2026 00:00:00
15 Jahre Forscherwelt: Henkel begeistert Kinder für Naturwissenschaften
In diesem Jahr feiert Henkels Bildungsinitiative „Forscherwelt“ ihr 15-jähriges Bestehen. Unter dem Motto „Kleine forschen wie die Großen“ wurde sie 2011 am Standort Düsseldorf gegründet und ist seitdem zu einem globalen Programm mit Aktivitäten in mehr als 20 Ländern gewachsen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Henkel KGaA Vz.
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Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.
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