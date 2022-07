15 Jahre Vodafone Seesternchen-Kita

Jubiläum der ersten Vodafone BetriebskindertagesstätteWichtiger Baustein für familienfreundliche ArbeitsplätzeBetreuungsangebote an fünf deutschen Vodafone-StandortenHerzlichen Glückwunsch! Vodafone gratuliert der Seesternchen-Kita zum Jubiläum: Seit 15 Jahren setzt sich Vodafone in Düsseldorf gemeinsam mit der Kinderhut gGmbH für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf seiner Mitarbeitenden ein. Als eines der ersten Unternehmen in Deutschland hat Vodafone 2007 seinen ersten Betriebskindergarten – die Seesternchen in Düsseldorf – eröffnet und wurde damit zum Vorreiter. Noch heute zeichnet er sich durch zuverlässige Betreuung und hoch qualifiziertes Fachpersonal aus. Als Mutter weiß ich nur zu gut, wie wichtig es ist, die richtige Kinderbetreuung zu haben.Erdmute ThalmannErdmute Thalmann„Als eines der ersten Unternehmen in Deutschland bieten wir unseren ‚Vodafone Eltern‘ seit 15 Jahren Betriebskitas an. Als Mutter weiß ich nur zu gut, wie wichtig es ist, die richtige Kinderbetreuung zu haben, um Job und Familie zu meistern. Nur wenn Eltern ihre Kleinen gut versorgt wissen, können sie entspannt arbeiten“, sagte Erdmute Thalmann, Diversity und Worklife Managerin bei Vodafone.Direkt neben dem Büro – Betreuung in der Seesternchen-Kita1997 kam bei Vodafone erstmals die Idee des betriebseigenen Kindergartens auf. Gemeinsam mit dem Betreiber, der gemeinnützigen Gesellschaft der Kinderhut gGmbH, wurde die Seesternchen-Kita zehn Jahre später mit dem Titel ‚Vodafone macht Arbeiten mit Kindern kinderleicht‘ eröffnet. In der Prinzenallee in Düsseldorf-Heerdt bietet die Seesternchen Kita den Vodafone-Mitarbeitenden eine optimale Betreuungslösung an. Für Kinder im Alter von zwei bis sechs Jahren stehen insgesamt 20 Betreuungsplätze vor Ort zur Verfügung. Mit zuverlässiger Betreuung durch hoch qualifiziertes Fachpersonal und wenigen Schließungstagen bietet Vodafone seinen Mitarbeitenden einen familienfreundlichen Arbeitsplatz und ein hohes Maß an Gestaltungsfreiheit. In der Seesternchen-Kita sind seit ihrer Eröffnung insgesamt rund 500 Vodafone-Kinder betreut worden.Seit der Eröffnung wurden in der Vodafone Kita 500 Kinder betreut. Sina Dauernheim.In Düsseldorf bietet Vodafonen neben der Seesternchen-Kita noch zwei weitere Einrichtungen an. Sina DauernheimFür Kinder im Alter von zwei bis sechs Jahren stehen insgesamt 20 Betreuungsplätze im Seesternchen zur Verfügung. Sina DauernheimKitaplätze an fünf deutschen StandortenAm Campus in Düsseldorf bietet das Düsseldorfer Unternehmen neben der Seesternchen-Kita noch zwei weitere Einrichtungen an: die Campus-Kids und Seepferdchen. Mit insgesamt 120 Plätzen für Kinder von Vodafone Mitarbeitenden wird Eltern maximale Gestaltungsfreiheit geboten. Somit wird das Unternehmen dem gestiegenen Betreuungsbedarf der letzten Jahre gerecht. Auch in Eschborn, Unterföhring, Berlin und Ratingen kooperiert Vodafone mit verschiedenen ausgewählten Betreuungseinrichtungen. An Standorten, an denen die Nachfrage für keine Kooperation ausreicht, hilft das Unternehmen awo lifebalance bei der Suche nach einer geeigneten Kinderbetreuung.120 Plätzebietet Vodafone für Kinder von Mitarbeitenden an fünf Standorten„Kinderhut und Vodafone arbeiten seit 15 Jahren sehr wertschätzend und professionell zusammen. Das geschieht immer zum Wohl der Kinder, aber auch der Eltern, die ihre Kinder gut betreut wissen. Besonders beeindruckt hat uns die offene Art von Vodafone für neue und pädagogische Angebote wie beispielsweise dem Coding Programm für die Kleinen.“, so Till Bremen, Prokurist der Kinderhut gGmbHZukunftsfähige Kursangebote Aus der langjährigen Partnerschaft mit Kinderhut sind im Laufe der Jahre viele innovative Ideen und Projekte entstanden. Auf Initiative der Vodafone Stiftung unterstützte das Düsseldorfer Unternehmen ein ‚Coding-Angebot‘, bei dem die Vorschulkinder spielerisch an das Programmieren herangeführt wurden. Dabei lernen die Kinder spielerisch und fachgerecht den Einsatz von neuen Medien. Im Vordergrund des 2018 umgesetzten Projektes stand das Tüfteln, Werken und Programmieren.Der Beitrag 15 Jahre Vodafone Seesternchen-Kita erschien zuerst auf Vodafone Newsroom.