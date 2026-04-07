The Market Aktie
WKN DE: A3E16Q / ISIN: AU0000306037
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07.04.2026 20:54:00
15 stocks to put on your list to buy when the market recovers
These stocks are good bets to outperform. because they’re sensitive to changes in market liquidity.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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