Legacy Holdings Aktie

Legacy Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MUR6 / ISIN: US5249341067

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25.07.2026 04:27:23

150 years of the Bayreuth Festival: Confronting a troubled legacy

Should the past be confronted — or avoided? Why the Wagner festival's handling of its Nazi-era legacy remains a contentious issue in its 150th anniversary year.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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