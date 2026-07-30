Legacy Holdings Aktie
WKN DE: A0MUR6 / ISIN: US5249341067
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30.07.2026 17:51:20
150 years of the Bayreuth Festival: Confronting a troubled legacy
Should the past be confronted — or avoided? Why the Wagner festival's handling of its Nazi-era legacy remains a contentious issue in its 150th anniversary year.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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