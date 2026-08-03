Millennium Aktie
WKN DE: A2DW30 / ISIN: AU000000MHD7
|
03.08.2026 11:41:00
15% Of Israel Englander's $240 Billion Millennium Portfolio Sits in Just 10 Stocks
Warren Buffett once said, "Diversification is protection against ignorance. It makes little sense if you know what you are doing." I suspect that one of his fellow billionaires might disagree. Israel "Izzy" Englander runs Millennium Management. The hedge fund's portfolio includes a staggering 5,622 holdings. But that large number could be somewhat misleading. Roughly 15% of Englander's $240 billion Millennium portfolio is invested in only 10 stocks. Israel "Izzy" Englander. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Millennium Ltd Registered Shs
Analysen zu Millennium Ltd Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!