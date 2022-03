16 000 demonstrieren in Paris gegen Ukraine-Krieg

PARIS (dpa-AFX) - Rund 16 000 Menschen haben in Paris gegen den russischen Einmarsch in die Ukraine demonstriert. "Save Ukraine", "Stop War" oder "Stand with Ukraine" stand auf den Protestschildern der Demonstranten, die am Samstag im Zentrum der französischen Hauptstadt zusammenkamen. Rund 40 Organisationen hatten zu der Kundgebung aufgerufen, in die sich auch etliche Politiker einreihten. Darunter waren etwa die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo, die für die Sozialisten bei der Präsidentschaftswahl im April antritt, sowie Yannick Jadot, der Grünen-Bewerber. Bei über 100 Protesten auch in anderen französischen Städten kamen nach Angaben des Innenministeriums insgesamt über 40 000 Menschen zusammen./evs/DP/nas