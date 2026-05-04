SEGA Aktie
WKN DE: 878521 / ISIN: JP3419000009
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04.05.2026 09:34:00
16-Bit-Nostalgie für Klemmbaustein-Fans: Sega Mega Drive wird zum Lego-Set
Ein neues Lego-Set greift eine der prägendsten Konsolen der 1990er-Jahre auf: Das Sega Mega Drive wird zur Klemmbausteinnachbildung in 479 Teilen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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