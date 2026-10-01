Henkel vz. Aktie
WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432
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02.10.2026 00:00:00
17.000 Besucher:innen feiern beim Henkel-Festival in Düsseldorf
- Rund 17.000 Mitarbeiter:innen, Familienangehörige und Freund:innen feiern Henkels 150-jähriges Jubiläum am Düsseldorfer Hauptsitz - Exklusives Jubiläumskonzert mit Johannes Oerding, Nico Santos, Lea, Peter Maffay und Stefanie Heinzmann als Höhepunkt des Festivals - Hochkarätiges Bühnenprogramm mit Gästen aus Wissenschaft, Sport und Gesellschaft; vielfältige Familienangebote sowie Erlebniswelten machen Innovationen, Marken und 150 Jahre Unternehmensgeschichte erlebbar - Feierliche Gala am Vorabend mit rund 450 Gästen aus Wirtschaft, Kultur und Politik – darunter auch Bundeskanzler Friedrich MerzWeiter zum vollständigen Artikel bei Henkel KGaA Vz.
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|25.09.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
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|29.09.26
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