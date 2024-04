17,7 Mio Menschen in Deutschland von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht

Berlin (Reuters) - Mehr als jeder fünfte Einwohner bleibt in Deutschland von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht.

Dies traf im vergangenen Jahr auf gut 17,7 Millionen Menschen zu, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch mitteilte. Das entspricht 21,2 Prozent der Bevölkerung. Verglichen mit 2022 ist das ein leichter Anstieg: Damals waren rund 17,5 Millionen Menschen oder 21,1 Prozent von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht.

Eine Person gilt in der Europäischen Union (EU) als von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht, wenn mindestens eine der folgenden drei Bedingungen zutrifft: Ihr Einkommen liegt unter der Armutsgefährdungsgrenze, ihr Haushalt ist von erheblicher materieller und sozialer Entbehrung betroffen oder sie lebt in einem Haushalt mit sehr geringer Erwerbsbeteiligung.

Im vergangenen Jahr war etwa jede siebte Person armutsgefährdet - knapp zwölf Millionen oder 14,3 Prozent der Bevölkerung. 2022 lag der Anteil mit 14,8 Prozent höher. Als armutsgefährdet gilt, wer über weniger als 60 Prozent des mittleren Äquivalenzeinkommens der Gesamtbevölkerung verfügt. 2023 lag dieser Schwellenwert für eine alleinlebende Person in Deutschland netto - also nach Steuern und Sozialabgaben - bei 1310 Euro im Monat. Bei zwei Erwachsenen mit zwei Kindern unter 14 Jahren lag er bei 2751 Euro im Monat.

"BESSER INTEGRIEREN"

"Besonders die Bevölkerung mit Migrationshintergrund ist von Armut bedroht", sagte Markus Grabka vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW). Die seit 2015 gekommenen Geflüchteten hätten häufig ein niedriges Bildungsniveau und zudem Schwierigkeiten bei der Anerkennung von Berufsabschlüssen. Ukrainische Flüchtlinge würden im Schnitt zwar ein höheres Bildungsniveau als die deutsche Bevölkerung. "Es sind aber häufig Frauen, die mit ihren Kindern zu uns gekommen sind", sagte Grabka. "Für sie ist es oft schwierig, Arbeit und Beruf unter einen Hut zu bringen." Zudem hingen Ukrainer oft in Sprach- und Integrationskursen fest und stünden dadurch nicht dem Arbeitsmarkt zur Verfügung. Überdurchschnittlich betroffen seien zudem Alleinerziehende. Von ihnen seien rund 40 Prozent armutsgefährdet. "Auch hier geht es um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf", sagte Grabka. Schicht- und Nachtdienste könnten mit einer klassischen Kita nicht gestemmt werden.

"Es geht darum, diese Gruppen besser in den Arbeitsmarkt zu integrieren", sagte Grabka. Bei Migranten helfe eine gezielte Förderung der Sprachkenntnisse und der beruflichen Ausbildung, um diese in den Arbeitsmarkt zu bringen. Außerdem wirke ein bedarfsgerechter Ausbau der Kinderbetreuung. "Förderlich wäre zudem die gezielte Qualifizierung von jungen Erwachsenen ohne beruflichen Bildungsabschluss."

6,9 Prozent der Bevölkerung oder 5,7 Millionen Menschen waren von erheblicher materieller und sozialer Entbehrung betroffen (2022: 6,2 Prozent). "Das bedeutet, dass ihre Lebensbedingungen aufgrund von fehlenden finanziellen Mitteln deutlich eingeschränkt waren", erklärten die Statistiker. Die Betroffenen waren demnach beispielsweise nicht in der Lage, ihre Rechnungen für Miete, Hypotheken oder Versorgungsleistungen zu bezahlen, eine einwöchige Urlaubsreise zu finanzieren, abgewohnte Möbel zu ersetzen oder einmal im Monat im Freundeskreis oder mit der Familie etwas essen oder trinken zu gehen.

9,8 Prozent der Bevölkerung unter 65 Jahren oder 6,2 Millionen Menschen lebten in einem Haushalt mit sehr niedriger Erwerbsbeteiligung (2022: ebenfalls 9,8 Prozent). "Das heißt, die Haushaltsmitglieder waren insgesamt sehr wenig oder nicht in den Arbeitsmarkt eingebunden", so das Statistikamt. Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn in einem Haushalt mit zwei Personen in der Altersgruppe von 18 bis 64 Jahren eine Person überhaupt nicht arbeitete und die andere insgesamt nur in vier von zwölf Monaten erwerbstätig war.

(Bericht von Rene Wagner, redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)