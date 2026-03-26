17 Education Technology Group hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

17 Education Technology Group hat am 24.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,66 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,020 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,86 Prozent auf 5,5 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 2,140 USD vermeldet. Im Vorjahr waren -3,330 USD erwirtschaftet worden.

Mit einem Umsatz von 14,75 Millionen USD, gegenüber 26,29 Millionen USD im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 43,90 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at